Zwaarbewolkte ochtend in Dilsen-Stokkem

VOETBAL EERSTE NATIONALE Na drie maanden is Eli Sam Bruce (Patro Eisden) opnieuw volledig fit: “Ik heb een moeilijke periode achter de rug”

Eli Sam Bruce is back. Een knieblessure hield de Patrospits drie maanden uit competitie. En dat was balen voor Sam Bruce, die een aan schitterende seizoen bezig was en tot dan negenmaal de netten bol zette. Vooral op mentaal vlak had Eli het moeilijk. Vorig weekend tegen Mandel maakte hij na de rust zijn wederoptreden. Het geluk straalde uit zijn ogen en gretig dat hij was. “Ik heb een moeilijke periode achter de rug en heb meermaals heel diep gezeten”, blikt Sam Bruce terug. “Iedereen binnen de club, mijn familie en vrienden hebben me al die tijd gesteund en doorheen die moeilijke tijd geholpen. Je weet niet hoe blij en gelukkig ik was om zaterdag terug tussen mijn maats te staan.”