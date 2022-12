Ziekenfonds betaalt wél 100.000 euro voor operatie Mila: “Ingezameld geld nu voor andere zieke kindjes”

Het verhaal van Mila greep heel wat mensen in Vlaanderen aan, zo bleek al snel toen de familie het nieuws deelde in onze krant. Al zes maanden vecht het kindje tegen een zeldzame tumor op haar nier. Al even lang woont ze in het ziekenhuis en leven haar mama, papa, broer en zus op automatische piloot. Alleen een zware operatie in Duitsland waarbij de tumor wordt verwijderd, kan het meisje redden, maar daar hangt een prijskaartje van 100.000 euro aan vast.

In nog geen 48 uur kon het bedrag ingezameld worden. Maar intussen kreeg mama Debbie telefoon van haar mutualiteit Solidaris met het goede nieuwe dat het bedrag dan toch tijdig zal worden voorgeschoten. “Voor ons is dat natuurlijk goed nieuws, maar tegelijk waren we ook zeer verbaasd”, zegt Debbie aan het VTM Nieuws.

“Men wist daar vorige week niet of de operatie wel zou worden terugbetaald, en dat het lang kon duren voor dien procedure achter de rug was. In het ziekenhuis vertelden ze ons dat het geld zou moeten worden voorgeschoten, en er werd geadviseerd een crowdfunding op te poten te zetten. We hoopten ongeveer het geld op te halen, maar dat we na 48 uur het volledige bedrag hebben, had niemand durven dromen.”

Volledig scherm Mila (1,5) heeft een zeldzame tumor achter haar nier. In Januari moet ze geopereerd worden in Duitsland. Kostprijs is 100.000 euro. Haar ouders zijn nu een crowdfunding gestart © Mine Dalemans

“Dat het toch wordt terugbetaald is natuurlijk goed nieuws, alleen wordt dat geldt dan niet meer voor Mila gebruikt, maar wél voor vele andere kindjes die met kanker te maken krijgen. Dat was altijd al de bedoeling: het geld dat we terug gestort zouden krijgen, ging integraal naar vzw’s die veel voor kankerpatiëntjes doen."

Goedgekeurd

Volgens Solidaris was het dossier van Mila op 6 december ingediend en moest het nog administratief goedgekeurd worden. Omdat het de expertise in België niet aanwezig is en de operatie enkel in het buitenland kan uitgevoerd worden én het om een niet-experimentele behandeling gaat, komt haar dossier dus zeker in aanmerking en is het zelfs al goedgekeurd.

De voorziene spaghettidag wordt alvast geannuleerd, omdat het streefdoel zelfs al overschreden is. De gemaakte snoepzakjes en pakketten met wafels zullen wél nog verkocht worden. “Maar ook die opbrengst gaat naar de goede doelen." De operatie wordt wellicht in januari uitgevoerd en eerstdaags zal een concrete datum worden geprikt.

“Het doet deugd om te lezen dat er zo snel in actie wordt geschoten als de meest kwetsbaren onder ons hulp nodig hebben", zegt Debbie nog. “Mila is natuurlijk nog wat te klein, maar we houden alle artikels bij voor haar. Hier in het ziekenhuis noemen ze haar al de kleine BV. We hopen hier ooit met een fijn gevoel op terug te blikken.

