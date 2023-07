Familie­feest­je in Meeswijk groeit uit tot heus festival: “Uitver­kocht met maar liefst 500 bezoekers”

De familie Opdekamp uit Meeswijk heeft ongetwijfeld het grootste familiefeest van het land. Het jaarlijkse familiefeestje tijdens de coronaperiode in de tuin, groeide uit tot een heus ODK-festival met dit jaar zelfs twee podia én officiële ticketverkoop. “We zijn dit jaar uitverkocht, maar in de toekomst willen we groeien", zegt Tom Schoeters, één van de organisatoren.