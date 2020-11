Zanger Domenico, ooit aan de wieg van band Arsenal, verliest op 53-jarige leeftijd strijd tegen corona: “Hij was de eerste om ons te verplichten een mondmasker te dragen”

Domenico — ‘Mimmo’ voor de vrienden — Vaccaro is geboren en getogen in Lanklaar. “Al van in zijn tienerjaren was hij bezig met muziek”, zegt zijn zus Annemarie. “Ik en mijn twee zussen hebben heel vaak op zijn deur staan bonken. Hij maakte dan ook héél veel lawaai, dat herinner ik me als de dag van gisteren (lacht). Muziek was echt zijn ding. Maar beroemd worden? Dat wilde hij niet. Domenico was erg bescheiden. Volgens mij is dat ook de reden waarom hij zo veel songteksten heeft geschreven voor andere groepen. En dat deed hij vaak onder pseudoniemen, zoals Domenicko en Arle Quinn. Hij is in zee gegaan met de groep Arsenal en daarna heeft hij nog meegewerkt aan andere projecten. Maar echt zelf in de schijnwerpers staan, zag hij niet zitten.”