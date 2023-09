Yelicia is klaar voor haar eerste schooldag in Rotem

“Er gaan heel wat traantjes vloeien bij de onthulling”: 100 jaar na oprichting van KFC Winterslag komt er een monument op de oude heilige grasmat

Wie in de afgelopen weken al langs het oude terrein van KFC Winterslag passeerde, heeft het witte tentje naast de rotonde aan de Noordlaan ongetwijfeld opgemerkt. Achter het witte doek schuilt een monument ter ere van ‘De Vieze Mannen’, of de ploeg die jarenlang menig inwoner van Winterslag naar het oude stadion van Winterslag lokte. Op 9 september wordt de creatie onthuld, in het bijzijn van heel wat oud-spelers en supporters.