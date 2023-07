Xavier (19) met vijftien messteken vermoord, hoogbegaafde Merlijn C. (23) verdachte

“Heerlijk hoe deze grap zo hard uit de hand is gelopen”: Limburg verwelkomt allereer­ste ‘Nutteloze Borden Wandeling’

Er zijn in het Genkse stadscentrum heel wat ludieke en absurde bordjes te vinden. Ze zijn bedoeld om mensen aan het lachen te brengen, maar verder compleet nutteloos want ze maken deel uit van de ‘Nutteloze Borden Wandeling’. Kamiel De Bruyne (31), televisiemaker, auteur, winnaar van een Emmy-Award en vooral voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden, neemt ons mee op zijn ludieke, absurde en knotsgekke wandelroute door Genk. “Het is altijd heel flauw en onnozel, maar dat heb ik het liefst.”