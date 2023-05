Wilde staking uitgebroken bij autofabriek Nedcar

Limburgse filmmakers stunten op filmfesti­val Cannes: “Straf dat we niet zijn opgepakt”

Filmregisseur Rocky Grispen uit Maaseik en zijn team zijn erin geslaagd promo te voeren voor hun film ‘Zondebokken’ op het filmfestival in Cannes. Ze deden meerdere acties om hun bokkenrijdersfilm in de kijker te zetten, maar vooral de stunt met de reusachtige projectie is ongezien. “Net toen Johnny Depp naar buiten kwam, zag iedereen ‘Zondebokken’ geprojecteerd op de muur”, lacht Grispen.