Wilde staking bij VDL Nedcar: ‘Fabriek ligt plat’

“Hij koos het wapen met het zwaarste kaliber”... Maar toch krijgt pokerspe­ler niet de zwaarste straf nadat hij kaartdea­ler neerschiet

“Mijn cliënt heeft de dood in de ogen gekeken.” De kogels die Nino B. (67) afvuurde na een ruzie aan de pokertafel, hadden nog veel zwaardere gevolgen kunnen hebben voor zijn 42-jarige slachtoffer Serdal Ilhan. Maar hoewel de procureur tien jaar cel eiste, toonde de rechtbank zich veel milder in het vonnis. We lichten die opvallende beslissing toe.