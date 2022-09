Wielertoerist (53) overleden bij verkeersongeval

Het ongeval speelde zich af rond 18 uur. De fietser kwam vanop het toeristisch fietspad (onderdeel van het fietsroutenetwerk) in contact met een terreinwagen. Dat leidde tot een zware klap. De vijftiger belandde via de motorkap op het asfalt en liep onmiddellijk een zware hoofdwonde op. Zijn fiets was in twee gebroken. De hulpdiensten werden nog verwittigd, maar konden na het toedienen van de eerste hulpen enkel nog het overlijden van de man vaststellen. De maan was lange tijd afgesloten in beide richtingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de feiten verder.