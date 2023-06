Werknemer Incopack (29) laat het leven bij arbeidsongeval in fabriek in Lanklaar

“Mijn zwaargewon­de zoon naar België halen, kost me ruim 200.000 euro”: mama radeloos na ongeval van Jorgo (39) op Bali

“Het kan toch niet zijn dat niemand mijn zoon kan helpen?” Een deugddoende vakantie op Bali is voor Jorgo (39) uitgedraaid op een nachtmerrie. Na een ernstig verkeersongeval ligt hij nog steeds in kritieke toestand in een Indonesisch ziekenhuis. Tot overmaat van ramp moeten hij en zijn ouders opdraaien voor de ziekenhuiskosten en de peperdure repatriëring. Mama Petra (62) vertelt wat er precies is gebeurd en waarom Jorgo terughalen zo moeilijk en duur is. Lies Durnez van Mutas legt uit hoe je het best onaangename verrassingen vermijdt, als je een medisch probleem krijgt op reis.