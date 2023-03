Weerwind: ‘Gevangenissen moeten meer aandacht besteden aan discriminatie’

Stoet Kotem afgelast door vele regen: “Maar kom gerust naar de feesttent de prinsen steunen”

De ‘laatste’ stoet in Maasmechelen is traditioneel die van Kotem, maar de jubileumeditie van 66 jaar valt vandaag helaas in het water. De vele regen die de hele dag wordt verwacht, doet de organisatie overgaan tot afgelasting. Maar er is een nieuwe datum.