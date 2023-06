Weerspannige wildcrosser met stalen pinnen aan motorfiets krijgt celstraf : “De inspecteurs konden nog net op tijd wegspringen”

Nieuw platform moet 1.200 werkloze Maasmeche­la­ren aan job helpen: “900 lokale vacatures geraken niet ingevuld”

Werkzoekende Maasmechelaren aan een job helpen. Dat is het doel van de gemeente Maasmechelen in samenwerking met Voka, de Kamer van Koophandel in Limburg. Via een nieuwe website www.jobsinmaasmechelen.be hoopt men 900 lokale vacatures te kunnen linken aan 1.200 Maasmechelse werkzoekenden. “We willen de inwoners dicht bij huis aan een job helpen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).