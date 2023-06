WEER. Vanochtend kans op bewolking in Dilsen-Stokkem

HUIZEN­JACHT. Lommel, waar natuurlief­heb­bers thuiskomen: “Vakantie­wo­ning in het groen? Die heb je al voor 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week trekken we naar het noorden van de provincie en gidst makelaar Armand Stuivenwold van Heylen Vastgoed ons doorheen Lommel. “Hier kan je kilometers wandelen en altijd in het groen blijven.”