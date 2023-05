WEER. Vanochtend helder weer in Dilsen-Stokkem

Erdoganvie­rin­gen escaleren in Genk: “Wij hebben controles gedaan en pv’s opgemaakt, maar ook gezorgd dat het snel weer rustig was”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wil als Genks oppositieleider graag tekst en uitleg van burgemeester Wim Dries (CD&V) over de aanpak van de Erdoganvieringen van zondagavond. In de Stalenstraat in Genk liep een overwinningsfeestje bijvoorbeeld uit de hand en in totaal werden er 51 processen-verbaal opgesteld: “In Turkije gaat de strijd voor democratie en mensenrechten onverminderd verder. In de straten van Genk sloegen ‘Turken’ de democratie verder aan diggelen.”