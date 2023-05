WEER. Vanochtend helder weer in Dilsen-Stokkem

Zo ziet nieuwe brug in Maaseik eruit: 185 meter lang én pak veiliger voor fietsers

De nieuwe Pater Sangersbrug over de Maas in Maaseik wordt, in vergelijking met de huidige, veiliger voor fietsers, voetgangers én automobilisten. Het ontwerp is intussen ook gekozen, en zowel de duur van de werken als het prijskaartje is afgeklopt.