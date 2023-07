WEER. Stralend zonnig weer in Dilsen-Stokkem vandaag

IN BEELD. 25 kluten genieten van splinter­nieuw rehabilita­tie­bad in het Natuurhulp­cen­trum

In de onverbiddelijke temperaturen van afgelopen weekend was elke vorm van verkoeling welkom, ook voor deze 25 jonge kluten die sinds mei in het Natuurhulpcentrum verblijven. In afwachting tot hun vrijlating later deze week kunnen ze nu al naar hartenlust genieten van een verkoelend ‘rehabilitatiebad’.