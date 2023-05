WEER. Kans op zo goed als helder weer in Dilsen-Stokkem vanochtend

Negentien­ja­ri­ge riskeert drie jaar cel voor autoroof na Grin­dr-da­te: “Ik werd beïnvloed door de minderjari­gen in de groep”

Een 19-jarige man uit Genk riskeert een celstraf van 3 jaar voor het beroven van een zeventiger. Hij was vergezeld van vier minderjarigen. Via de homodatingapp Grindr werd met het slachtoffer een afspraak gemaakt in de buurt van de Banneuxwijk in Hasselt. De zeventiger kreeg een alarmpistool op zich gericht, terwijl een van de jongeren een matrak tevoorschijn haalde. De jonge Genkenaar zit momenteel in hechtenis.