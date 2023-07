WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dilsen-Stokkem vandaag

In januari tweede kans gekregen, maar dealer staat alweer voor rechter: “Met tranen in de ogen verteld dat hij wil stoppen”

“Ik wil nooit meer in de gevangenis terechtkomen. Dat is geen leven”, klonk het woensdagochtend in de correctionele rechtbank van Hasselt. Een 22-jarige man uit Maaseik stond terecht nadat hij was betrapt op het verkopen van verschillende soorten drugs. Eerder dit jaar werd de man al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar toen kreeg hij probatievoorwaarden opgelegd. “In de gevangenis heeft hij pas gemerkt dat hij dit pad in zijn leven absoluut niet meer wil volgen.”