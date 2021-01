“We krijgen tenten binnen, jouw maat zit er ook bij”: zware pesterijen bij Aldi kosten keten 200.000 euro

Hasselt Lockdown­feest­je met 17 aanwezigen stilgelegd in Hasselt

24 januari Politie LRH heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een feestje met een 17-tal aanwezigen stilgelegd in een woning in de Toekomststraat in Hasselt. “Negen personen sloegen op de vlucht”, klinkt het bij de politie.