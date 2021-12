Vriendin van Jürgen Conings spreekt voor het eerst: "Ik heb antwoorden gekregen, ja. En niet altijd degene die ik wilde horen”

REPORTAGE. Vindplaats van Jürgen Conings is uitge­groeid tot bedevaarts­oord: “Op zondag is het hier fandag”

De varens lijken voorgoed verdwenen rond de boom in het Nationaal Park Hoge Kempen waar het lichaam van Jürgen Conings is gevonden. De vindplaats is uitgegroeid tot bedevaartsoord met een fout randje. Vooral op zondag lijken sympathisanten een kijkje te nemen. “Ik durf zelfs niet meer met mijn geweer naar het bos”, zegt de jager die verantwoordelijk is voor het wildbeheer in het bos.

5 september