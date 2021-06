Vriendin Jürgen Conings geblokkeerd op Facebook nadat ze overlijdensbericht deelt: “Te moe om me er druk in te maken”

Maasland Alle Maasdorpen krijgen voortaan eigen Maasblad: “Gaan 53.000 Maaslan­ders bereiken”

14 juni Alle inwoners aan de Maas tussen Kessenich (Kinrooi) en Smeermaas (Lanaken) krijgen vanaf juni het Maasblad in de bus. Twee keer per jaar zal het gratis blad 25.000 Maaslandse brievenbussen belanden. “De Maasdorpen en de prachtige rivier verdienen best wat meer aandacht", vindt Katrien Schaerlaekens van Rivierpark Maasvallei.