Volleybalster Anne Buijs (31) uit Geleen pauzeert interlandloopbaan

Marktkra­mer riskeert stevige straf nadat hij zijn echtgenote met broeksriem wilde wurgen: “dit had helemaal anders kunnen aflopen”

Een marktkramer uit Genk viel op oudejaarsnacht zijn slapende echtgenote aan en probeerde haar met een broeksriem te wurgen. “Ik ben nog altijd in shock door wat er die nacht gebeurd is, en het was niet de eerste keer”, getuigde het slachtoffer zelf aangedaan voor de strafrechter.