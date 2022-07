Vermiste Mireille (53) dood teruggevonden in eigen woning, verdachte opgepakt

Dilsen-StokkemDe 53-jarige Mireille Van Caenenberghe is in de nacht van vrijdag op zaterdag dood teruggevonden in haar woning in Dilsen-Stokkem. De politie verspreidde eerder nog een opsporingsbericht nadat de vrouw haar huis vrijdagavond verlaten had. Er is in het onderzoek een verdachte opgepakt, maar er is nog geen duidelijkheid over een doodsoorzaak.