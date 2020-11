Verdachte (65) hoevemoord blijft aangehouden: “We zijn zwaar teleurgesteld, maar blijven vechten tegen tunnelvisie”

De 65-jarige Albert B. blijft aangehouden voor de moord op zijn vrouw Gerty Vanhoef (61). Dat besliste de Kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. De raadkamer had hem vorige maand nochtans vrijgelaten. “Oude elementen die al duidelijk bleken, worden nu uit de context getrokken", zegt zijn advocaat Bert Partoens.

Gerty werd in de avond van 28 augustus 2018 in haar woning, de Damiaanhoeve in Elen, met geweld om het leven gebracht. Bijna twee jaar werd er gezocht naar een verdachte, tot het parket vorige maand haar echtgenoot liet oppakken en aanhouden. Hij wordt verdacht van de moord op zijn vrouw. De raadkamer vond het twee weken geleden niet nodig om Albert B. verder aan te houden. Het parket ging in beroep. Volgens de speurders zijn er genoeg elementen die wijzen in de richting van de man.

Het KI (Kamer van inbeschuldigingstelling) volgt het parket nu in hun redenering, iets wat advocaat Bert Partoens niet begrijpt. “We zijn zwaar teleurgesteld", klinkt het. “Mijn cliënt had dit niet zien aankomen en voelde zich gesterkt door de beslissing van de raadkamer. We zien dat er op een krampachtige wijze geprobeerd wordt om mijn cliënt te viseren.”

Tunnelvisie

Nog volgens Partoens gaan de huidige bevindingen van deskundigen in tegen eerdere afgeronde onderzoeksdaden. “Onderzoekers en deskundigen spreken zich tegen in dit verhaal. Er worden gekende en duidelijke elementen plots uit de context getrokken. Wij blijven tegen deze tunnelvisie strijden.”

Volledig scherm De brand was van ver zichtbaar. Een MUG-arts snelde ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. © Marco Mariotti

Albert B. heeft altijd beweerd zijn vrouw te hebben gevonden toen het huis in brand stond. Hij kwam toen terug van de winkel na het kopen van een pakje sigaretten. Maar branddeskundigen geloven niet dat hij zijn vrouw zo snel vond in een brandend huis en even snel naar buiten kon trekken. B. beweert dat hij wel nog wat kon zien en dat het niet onlogisch is dat hij zijn vrouw wél snel vond. Ze revalideerde namelijk al maanden na een zware ingreep en lag vaak in de zetel in de woonkamer. Het was ook daar waar ze nu lag, en waar hij uit eerste reflex naar toe stapte.

Ook andere elementen die puur wijzen naar de praktische handelingen van B. kunnen volgens speurders haaks staan op de bevindingen van de deskundigen. De KI volgt nu het parket in deze.

De kinderen van Albert B. hebben er nooit een geheim van gemaakt als één blok achter hun vader te staan. “Het is opnieuw een rollercoaster, maar op dit moment staan wij als familie nog altijd achter papa”, zei dochter Elke. “Na alles wat we de afgelopen tijd samen hebben meegemaakt, hebben wij geen enkele reden om aan zijn onschuld te twijfelen.”

Volledig scherm De dader pleegde eerst de moord en stak daarna de Damiaanhoeve in brand. © Marco Mariotti