VDL en vakbonden praten weer met elkaar over Nedcar: ‘We moeten stappen voorwaarts maken’

Personeel reageert op sluiting Dreamland Hasselt: “We wisten dat deze ‘verborgen’ locatie een uitdaging zou zijn”

Na de aankondiging van Dreamland om de vestiging in Hasselt te sluiten, zijn het onzekere tijden voor de personeelsleden die daar werken. “Of en wanneer de deuren hier effectief dichtgaan en waar wij straks naartoe kunnen? Dat is allemaal nog onduidelijk”, reageert Mathieu Tollenaers (31), zaakverantwoordelijke van de vestiging aan Quartier Bleu. We legden ons oor te luister Silja Decock van Colruyt Group en raakten al wat wijzer.