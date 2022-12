Vandalen blazen brievenbus op in Dilsen-Stokkem

Hasselt Maak kennis met de splinter­nieu­we gymnastiek­hal in Runkst: “Eindelijk een moderne thuisbasis voor onze 1.500 Hasseltse turntalen­ten”

Na 18 jaar geduld zet het Hasselts stadsbestuur een splinternieuwe gymnastiekhal neer in Runkst tegen het voorjaar van 2024. Die zal 2.016 vierkante meter groot zijn en de thuisbasis worden van de Hasseltse turnclubs Sta Paraat, Turn-it en de Koninklijke Turnkring Excelsior. “Hiermee creëren we het Roland Garros van het turnen in Vlaanderen", belooft burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

7 december