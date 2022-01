Van Squid Game over Jürgen Conings tot PFOS, Heusdenaar Maarten bouwt 2021 na in LEGO: “Rond die blokjes bespreken ouders en kinderen actualiteit”

Dilsen-Stokkem Dampkap veroor­zaakt brandje

Vrijdag is er een brandje ontstaan in een woning in de Schoolstraat in Dilsen-Stokkem. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de bewoner gezond en wel buiten in afwachting van de brandweer. Achteraf bleek de dampkap vuur te hebben gevat. De bewoner zat op dat moment in de woonkamer, en raakte dus niet gewond.

