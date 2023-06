Vakbonden positief over bod VDL, stakingen Nedcar voorlopig opgeschort

HUIZEN­JACHT. Koersel bij Beringen, een oase van rust te midden van groen: “Voor 250.000 euro vind je hier al instap­klaar apparte­ment”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Koersel, een deelgemeente van Beringen. “De gemeente heeft troeven die zowel jong als oud weten te bekoren”, vertelt vastgoedmakelaar Yens Vanesch van Immo Swevers.