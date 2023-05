Vakbonden kondigen tweedaagse staking aan bij autofabriek Nedcar: ‘De mensen hier zijn heel boos’

Jager (74) die vosje Sammie neerschoot, staat alsnog voor rechter: “Hij doodde dat welpje op vraag van een landbouwer”

Een 74-jarige jager, die een vossenwelpje doodschoot in Riemst en daarvoor intussen een minnelijke schikking betaalde, is vandaag tóch voor de strafrechter moeten verschijnen. “Want twee dagen later stond hij opnieuw op de loer om een vos dood te schieten”, stelt de vzw Animal Rights. De raadsman van de beklaagde gaat in de tegenaanval. “Deze zaak had nooit voor de rechtbank mogen komen.” Maar welke straf riskeert de 74-jager nu?