Vader (49) zet samen met zoon cannabisplantage op in loods van bandencentrale: 1 jaar cel

Dilsen-StokkemEen 49-jarige zaakvoerder van een bandencentrale in Lanklaar is veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij een cannabisplantage wilde opzetten in de loods van zijn onderneming. Ook zijn zoon (23) werkte volgens de strafrechter bewust mee.

De eerste plantage in de loods van een bandencentrale in Lanklaar, kwam aan het licht nadat de politie informatie had ontvangen over een ripdeal van cocaïne waarbij zaakvoerder M.H. (49) en zijn kompaan E.M. (33) naar verluidt betrokken waren. De twee heren werden bedreigd door de bende die bestolen werd en S.M. zou op 13 december zelfs ontvoerd zijn. Hij werd gedumpt nadat hij heel wat slagen had geïncasseerd.

Op 22 december 2017 voerde de politie een huiszoeking uit in de loods, waar zaakvoerder M.H. en zijn 23-jarige zoon Z.H. een bandencentrale uitbaatte. Daar werd een cannabisplantage in aanbouw aangetroffen met twee kweekruimtes en een technische ruimte. Ook in een aangrenzende loods werd gedroogde cannabis en 2 blokken hasj van 100 gram in beslag genomen. M.H. gaf toe dat de hasj van hem was.

Vader en zoon hadden de rechter proberen te overtuigen dat ze zelf niet betrokken waren bij de cannabisplantage, aangezien ze de loods hadden onderverhuurd aan een aannemer uit As. Maar die versie veegde de strafrechtbank van tafel wegens ongeloofwaardig. Vader M. kreeg 1 jaar cel, zijn zoon Z. werd veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel. Beiden moeten ook een boete van 8.000 euro betalen. “Er kon geen enkel bewijs van huurbetaling bijgebracht worden. De in aanbouw zijnde plantage werd aangetroffen in de loods die gehuurd werd door de bandencentrale die vader en zoon samen uitbaatten. Zij bouwden de plantage zelf op of lieten die met hun goedkeuring opbouwen door derden”, luidde de motivering.

9mm pistool

Na de huiszoeking in de loods van zijn bandencentrale, volgde een huiszoeking in de woning van vader M.H. (49) in Dilsen-Stokkem. Daar werden eveneens restanten van een cannabisplantage aangetroffen. Een blok hasj van 250 gram lag opgeborgen in de kast van de inkomhal. Ook de elektriciteit en de gas werd gemanipuleerd. Ook in het appartement van kompaan E.M. (33) in de Groenstraat in Maasmechelen viel de politie binnen. Daar werd een 9mm pistool en een afvalzak met 739 gram geoogste cannabis en 109 gram knipafval in beslag genomen. De dertiger werd veroordeeld tot 8 maanden cel. Een vierde kompaan (50), die via een DNA match kon gelinkt worden aan de plantage, kreeg 6 maanden cel. Beiden moet ook een boete van 8.000 euro betalen.

