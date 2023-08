Tiental Tongerse buschauf­feurs van De Lijn verhuizen binnenkort naar stelplaats Hasselt of Genk door nieuwe dienstrege­ling

Een tiental buschauffeurs van De Lijn met Tongeren als stelplaats moeten vanaf januari verhuizen naar Hasselt of Genk. Dat hebben ze gisterenavond te horen gekregen. Vorige week maandag legden de chauffeurs van de stelplaatsen in Tongeren en Lanaken het werk nog neer uit ontevredenheid over de nieuwe dienstregeling die er volgend jaar komt door de tweede fase van de basisbereikbaarheid.