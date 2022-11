Tuinbouwer riskeert vijf jaar cel voor drugslabo in zijn koelcellen: “Hij is hoogstens naïef geweest”

Voetbal eerste nationale Jerome Kroonen koos voor Patro en werd er voltijds prof: “Ik wil met Eisden naar 1B”

Jerome Kroonen ruilde in het tussenseizoen E. Termien in voor Patro Eisden. Het was geen stap in het onbekende. Integendeel. Voor de linkerflankverdediger was het een bewuste keuze. “Ik ben 25 jaar en en heb nog veel ambitie. Bij Patro kreeg in de kans om profspeler te worden”, zegt Kroonen.

