Trots vrouwelijk viergeslacht in Oost-Limburg

Oudsbergen kiest voor herbruik­baar meubilair

De gemeente Oudsbergen gaat voor een meer circulaire economie door volop in te zetten op een duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen. Een overeenkomst met de Vlaamse overheid laat toe om kantoormeubilair te hergebruiken. Hiermee kunnen we ons ongebruikt meubilair een tweede leven geven, maar uiteraard ook zelf op zoek gaan naar refurbished meubels voor onze gebouwen. De materialen zijn refurbished, wat wil zeggen dat ze indien nodig vakkundig zijn hersteld”, zegt Sara Nies (CD&V), schepen van duurzaamheid. Tot het aanbod behoren onder meer vergader- en werktafels, stoelen en banken en allerhande accessoires zoals bijvoorbeeld verdeelstekkers. “Bij nieuwe bestellingen geven we de voorkeur aan refurbished materialen en zullen we eerst dat aanbod doorzoeken. Pas als de gewenste producten niet in het circulaire aanbod beschikbaar zijn, zullen we op de klassieke manier gaan aankopen.”

1 april