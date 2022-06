Tot vijf jaar cel gevorderd voor amfetaminelab in Dilsen-Stokkem

Op 5 oktober 2020 werd via de noodcentrale van de brandweerzone Oost-Limburg melding gemaakt van een hevige rookontwikkeling aan een garage in de Kanaalstraat in Dilsen-Stokkem. De eerste brandweerwagens die aankwamen, werden opgewacht door een 27-jarige Dilsenaar. Hij vertelde dat de brand en de vrijgekomen rook veroorzaakt werd door een pelletkachel die vuur had gevat. Maar in de kelderruimte werden de brandweermannen bevangen door de zoutzuurdampen van het drugslab.

De advocaat van de brandweerzone Oost-Limburg vorderde een materiële schadevergoeding. “Door het verhaal te vertellen over de kachelbrand en in alle talen te zwijgen over de chemische stoffen in de rookontwikkeling, werden de manschappen in gevaar gebracht," pleitte de advocate voor de strafrechtbank in Tongeren. “Hun materialen en kledij werden meteen vernield. Nu zijn er enkel materiële kosten, maar de schade had veel erger kunnen zijn aangezien de brandweermannen zelf ernstige verwondingen hadden kunnen oplopen.”