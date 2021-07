Tientallen runderen 'gevangen' op eilandje: "Alle dieren zijn in veiligheid”

Dilsen-StokkemIn Stokkem bij natuurgebied Negenoord Kerkeweerd zitten momenteel tientallen runderen ‘gevangen’ op een eilandje in de maasbedding. De brandweer twijfelde nog om er heen te trekken met voedsel, maar de stroming is te gevaarlijk en de dieren kunnen wel even zonder. “Dit punt kan niet overstromen, dus de dieren zitten er veilig", zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).

Hallucinant beeld in Stokkem aan natuurgebied Negenoord, ooit nog ontstaan uit een grindgroeve in een oude maasbedding. Het gebied is populair bij wandelaars en dan vooral voor de wilde konikspaarden en gallowayrunderen, gekend om de langharige vacht.

Maar de dieren staan momenteel in een zee van water, op het droge. “We krijgen daar inderdaad veel vragen over”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Limburgs Landschap beheert heel die regio, en uit overleg blijkt dat evacueren niet nodig was. De dieren weten hoe ze naar hoger gelegen gebied moeten trekken bij te veel water.”

De dieren zijn verzameld op een eilandje tussen een massa kolkend water.

Veel mensen vragen zich af of de dieren niet gevoederd of gered moeten worden. “We stonden klaar met de stad en de brandweer om Limburgs Landschap te ondersteunen, maar de stroming is er momenteel te sterk. Er is gelukkig beterschap op komst.”

Te laat

Critici menen dat er te laat werd ingegrepen en dat de situatie onderschat werd, net omdat de situatie in Luik al enkele dagen gekend is. “We hebben aan Limburgs Landschap ook concrete actie en een duidelijke terugkoppeling gevraagd hierover", zegt Vandeweerd. “Het eilandje waar de dieren op staan, kan gelukkig niet overstromen, want het is mogelijk het hoogste punt van de stad. Als dit bedekt was met water, zou de hele stad ondergelopen zijn.” Zodra het water is gezakt, zullen de dieren wel gevoederd worden. De dieren kunnen volgens de hulpdiensten wel een tijdje zonder voeding.

Natuurgebied Negenoord in betere tijden.