Terhills Resort verwelkomt eerste gasten: “Nooit bang geweest dat opening in gedrang zou komen door zoekactie naar Conings”

Hasselt Studiekeu­zestress? PXL organi­seert nog deze zaterdag extra fysieke infodag

28 mei Hogeschool PXL organiseert op zaterdag 29 mei van 10.00 uur tot 13.00 uur een extra fysieke infodag om toekomstige studenten op weg te helpen. “We stellen vast dat hier enorm nood aan is, want het is niet evident om een studiekeuze enkel via online kanalen te maken", benadrukt directeur Ben Lambrechts.