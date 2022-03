Terhills Resort int jaarlijks onterecht 500.000 euro aan ‘toeristenbelasting’, vindt oppositie: “Ze rekenen aan in naam van de stad, dus dat geld is voor ons”

Van 1 juni 2021 tot 30 november 2021 bleven er 43.000 mensen overnachten in het Terhills Resort. Per nacht gaat dat om 86.000 euro aan geïnde belastingen die Center Parcs verrekende bij elke boeking. De maximale capaciteit van het park per dag bestaat uit 1.334 mensen, dus als je dat vermenigvuldigt met 365 dagen per jaar zit je aan een bedrag van net geen 487.000 euro - of een slordige 3 miljoen euro per legislatuur - aan potentieel geïnde belastingen.