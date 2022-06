Succesvolle zomerbarbecue bij kinderopvang Troetelland

Maasmechelen “Vrienden worden na 50 jaar uit elkaar gerukt”: Eis­den-Dorp krijgt nieuwe sociale woningen, maar bewoners willen niet wijken

De Schietskuil in Eisden-Dorp staat op stelten. 75 sociale woningen in de wijk gaan onder de sloophamer om er 90 nieuwe te bouwen. Maar daardoor moet heel wat bewoners verhuizen én kunnen ze nooit meer terug. “Dit is verschrikkelijk. Onze oudste bewoonster is zelfs 99 jaar", zegt Maurizio Ferretti, die samen met een actiegroep een petitie is gestart.

13 juni