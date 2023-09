Lot van de fusie Tongeren-Borgloon ligt in handen van enkele gemeente­raads­le­den: “Zij kunnen de geschiede­nis­boe­ken in gaan”

De volksraadpleging over een mogelijke fusie tussen Tongeren en Borgloon draait duidelijk uit in het voordeel valt van het ‘neen-kamp’. 77 procent van de stemmers is tegen een fusie. Het schepencollege gaat de cijfers nu analyseren, maar in praktijk kan de stad de uitslag naast zich neerleggen. Alle ogen zijn nu gericht op de Tongerse gemeenteraadsleden.