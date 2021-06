Sporenonderzoek aan vindplaats lichaam van Jürgen Conings gaat verder

Dilsen-StokkemDe toegang tot het Dilserbos in Dilsen-Stokkem is nog steeds afgesloten ter hoogte van Driepaal. De politiediensten en het federaal parket zijn er nog altijd aanwezig om een sporenonderzoek te doen rondom de vindplek van het levenloze lichaam van Jürgen Conings. Mogelijk zal het onderzoek nog enkele uren in beslag nemen. Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) laat aan onze redactie weten dat de politiebescherming voor wie beveiliging nodig had, is opgeheven. “De situatie in Limburg is op dit ogenblik genormaliseerd.”