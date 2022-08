Smokkelmarkt in Dilsen-Stokkem: “Kuieren, rondneuzen en een drankje op een terras: dat is vakantie!”

Na talrijke edities is de Smokkelmarkt in Dilsen-Stokkem een stevig begrip geworden in het Maasland. Op de markt vind je alles wat je op een ‘gewone’ markt vindt, plus een mooi aanbod aan typische streekgerechten uit de Euregio. Bezoekers kunnen op de markt genieten van een huifkarrentocht en straattheater en ook voor de allerkleinsten is er heel wat animatie voorzien.