Sittardse vrouw verdacht van ‘insulinemoord’ op moeder langer vast

Bij een woning aan de Mercuriusstraat in de buurt Ophoven in Sittard is zondag rond 06.30 uur een explosief ontploft. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft een 31-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Geleen in hun woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie