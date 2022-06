Serene herdenking voor Jürgen Conings, opnieuw kransen gelegd aan vindplaats

Dilsen-StokkemDeze zaterdag vond in Limburg een herdenkingsactiviteit plaats rond Jürgen Conings, de militair die een jaar geleden na een lange klopjacht levenloos werd aangetroffen in het Dilserbos. Niet meer dan 30 mensen tekenden present. Alles verliep zeer sereen en zonder confrontaties of interventies van de ordediensten.

Op 21 juni werd Conings in 2021 teruggevonden nadat hij het land wekenlang in rep en roer had gezet door gewapend op de vlucht te slaan en zich diep in het Dilserbos schuil te houden. Eerder werd op die locatie al een herdenking gehouden en nu was het opnieuw zover. Het initiatief zou komen van Thomas Boutens, een bekend figuur bij extreemrechts en ook een oud-collega van Conings.

Volledig scherm De herdenkingsplek in het bos © Het Laatste Nieuws

Op sociale media werden twee acties aangekondigd. De eerste was een herdenking in het Dilserbos. Vorig jaar was deze locatie even een soort bedevaartsoord, maar de moeilijke ligging maakte dat dit wat uitdoofde. Wie aanwezig wilde zijn, kreeg dan ook een uitgebreide routebeschrijving, want zonder aanwijzingen is het nagenoeg onmogelijk om de herdenkingsplek terug te vinden. Je moet hiervoor eerst kilometerslang een onverharde weg volgen en vervolgens via een mountainbikeroute een apart bospadje inslaan. Vroeger werden er wel pijltjes geplaatst, maar die werden inmiddels reeds verwijderd. De aanwezigen wandelden in groep naar de plek en herdachten Conings. Er is sprake van 25 tot 30 mensen, waaronder ook een aantal Nederlanders.

Volledig scherm De herdenkingsplek in het bos © Het Laatste Nieuws

Geen probleem

De politiek kondigde op voorhand aan niet op de hoogte te zijn van de actie, maar aangezien het bos een openbare plek is, was er ook geen probleem met de herdenking. De ordediensten lieten zich ook niet gelden, al hielden ze vanop afstand wel een oogje in het zeil. Het was dus een gewone zaterdagmiddag in het rustieke Dilsen-Stokkem. Later op de dag zou er ook nog een barbecue plaatsvinden in het noorden van Limburg, uiteraard enkel voor genodigden. Vermoedelijk worden er een paar mooie teksten over Conings voorgelezen.

Kransen

Op de herdenkingsplek werden enkele kransen gelegd, alsook een Vlaamse vlag, bloemen, een shirt met het opschrift ‘Team Jürgen’ en een resem persoonlijke boodschappen. Op die manier tonen zijn vrienden en volgers dat ze hem niet vergeten zijn. De sereniteit van de herdenking doet in niets denken aan de enorme hoeveelheid middelen waarmee vorig jaar op dezelfde locatie naar de militair werd gezocht.

