Rijd jouw eigen ‘Tour de Limburg’: onze man selecteerde vijf Limburgse etappes waarbij je je in de Ronde van Frankrijk waant

Hasselt Hasselt zoekt nieuwe uitbaters voor cafés in sporthal­len Kiewit en Runkst

De stad Hasselt zoekt momenteel nieuwe uitbaters voor de cafetaria in de sporthal van Kiewit in de Tulpinstraat en die in Runkst in de Djef Swennenstraat. Interesse om mee jouw schouders hieronder te zetten? Meld je dan snel.

28 juni