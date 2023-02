Regenachtig tijdens weekend van carnaval, vrij krachtige wind in Limburg

Op de eerste dag van het carnavalsweekend is het de hele dag bewolkt en is er weinig zon. Er trekt een regengebied over het land en overal gaat het van tijd tot tijd regenen. In Brabant en Limburg staat bovendien een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5. In steden als Maastricht en Breda ligt de temperatuur rond 11 graden. In de nacht naar zondag is het met minima rond 6 temperaturen wel een stuk kouder.