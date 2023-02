PVV Limburg ziet grote kans op meeregeren na verkiezingen

“Slachtof­fer werd als boksbal gebruikt”: vader en twee zonen voor strafrech­ter na agressief gedrag

In juli 2021 pakten een vader en zijn zoon uit Maasmechelen samen een gerechtsdeurwaarder hard aan die een beslag kwam uitvoeren. Enkele maanden later viel dezelfde zoon samen met zijn broer een man aan in een tankstation. De drie riskeren tot 18 maanden cel. “Hij maakte me kwaad en ik kon me niet meer beheersen”, klonk het verdedigend.