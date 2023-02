Prins carnaval drie dagen lang de baas in het zuiden

De komende dagen staat het zuiden van Nederland in het teken van de machtsoverdracht rond carnaval. Daarbij wordt in gemeentehuizen de macht symbolisch overgedragen aan de plaatselijke prins carnaval, die vanaf dan drie dagen lang de scepter zwaait. De wereld staat dan even op zijn kop, want het gewone volk heeft dan evenveel te vertellen als bobo’s en bonzen. Maar wel binnen een feestelijk en carnavalesk kader.

Met name in Maastricht is rond die machtsoverdracht het traditionele ‘autoriteite-toeke’, waarbij het gezag vrolijk op de hak wordt genomen. Dat gebeurt zaterdagmiddag tijdens de plechtige machtsoverdracht in het monumentale stadhuis op de Markt, waar ook minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat te gast zijn. Op veel andere plaatsen vindt die machtsoverdracht pas zondag plaats, zoals in Oss of in Horst.

Tradities verschillen vanuit een vaak lange carnavalshistorie. Waar het Brabantse carnaval vooral een groepsgebeuren is dat gelijkheid uitstraalt, laat het Limburgse ‘vastelaovend’ een uitbundig individualistischer karakter zien. Andere verschillen zijn dat Brabantse plaatsen een carnavalsnaam aannemen en altijd eigen carnavalskleuren dragen. Ook komt het hier nogal eens voor dat prinsen voor meerdere jaren worden gekozen in plaats voor slechts een jaar.

Het Limburgse Vastelaovend kent zijn wortels in het Rijnlands carnaval uit Keulen, dat weer elementen heeft uit het Venetiaanse carnaval. Volgens historicus en carnavalskenner Rob van de Laar werd carnaval in Limburg in de jaren ’30 van de vorige eeuw opnieuw populair door toedoen van het uitbundig gevierde carnaval in Duitse steden zoals Keulen en Düsseldorf, waar veel Limburgers aan gingen meedoen. Vervolgens werd dit feest ook in Limburg weer meer en meer georganiseerd.

In Brabant werd het feest juist erg sober gevierd en dan eigenlijk alleen in de drie grote steden, met eenvoudige oude kleding of boerenkielen. Pas in de jaren ’50 of ’60 van de vorige eeuw begon men in Brabant ook buiten de steden carnaval te vieren.

Hoewel het zwaartepunt van het carnaval in het zuiden ligt, wordt ook elders zoals in Overijssel, Gelderland en Noord-Holland carnaval gevierd. (ANP)