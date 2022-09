Prijzen voor huizen in Dilsen-Stokkem stijgen, appartementen worden goedkoper

Dilsen-Stokkem Nederlan­der (55) riskeert tien jaar cel nadat hij ex-vrien­din op parking in de bil schoot

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van tien jaar gevraagd voor een 55-jarige Nederlander, die in 2020 zijn voormalige vriendin beschoot op de parking van een sporthal in Dilsen-Stokkem. De vrouw, een arts, kreeg een kogel in haar bil.

15 september