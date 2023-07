Prijzen voor huizen in Dilsen-Stokkem dalen

Freddy schrijft boek over 119 oud-strij­ders uit Mechelen-aan-de-Maas: “Verhaal van spion Jean Salden is ongeloof­lijk”

Maasmechelen heeft meer dan 550 oud-strijders gekend die tussen 1914 en 1918 naar het front moesten om tegen de Duitse bezetter te vechten. Voor alleen al deelgemeente Mechelen-aan-de-Maas ging het om 119 jongemannen. Freddy Paulissen heeft de levenswandel van die 119 oud-strijders na jarenlang onderzoek nu in een boek gebundeld. “Sommigen lieten hun zwangere vrouw achter en zagen hun kind pas toen die al 4 jaar was", weet Freddy. Het boek is bij hem te bestellen.