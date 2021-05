Politiediensten en leger opnieuw massaal aanwezig in Nationaal Park Hoge Kempen voor zoekactie bij vindplek wagen Jürgen Conings

Maasmechelen Aan schooltje op één kilometer van klopjacht lijkt het een gewone dag

20 mei Terwijl in het Nationaal Park Hoge Kempen momenteel de klopjacht op de zwaarbewapende beroepsmilitair Jürgen Conings volop lopende is, gaat het leven op andere plaatsen gewoon verder. Dat is zelfs het geval bij GO! Basisschool Op het Boseind, dat amper één kilometer van het park gelegen is. Terwijl iets verderop 250 agenten, 90 militairen, speciale eenheden en leden van ontmijningsdienst DOVO aan het werk zijn, leek het aan de school in Maasmechelen een gewone dag. Ouders brachten hun kinderen naar de klas en leken zich niet de minste zorgen te maken. Toch opvallend als je weet dat bepaalde moskeeën en zelfs de E314 wel gesloten werden. Het doet vermoeden dat de bevoegde instanties hebben geoordeeld dat de school geen enkel risico loopt.